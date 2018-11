Midterm Usa: primi risultati. Repubblicani avanti al Senato

Cominciano con un successo per i repubblicani, le elezioni di midterm. In Indiana il candidato Gop Mike Braun è avanti (col 61%) di una decina di punti sul democratico Joe Donnelly (35%) che era dato per lievemente favorito. Ma in Florida, primo segnale positivo per i democratici con Bill Nelson in lieve vantaggio (51,44%) contro il 48,56% del repubblicano Rick Scott con oltre 5 milioni di voti scrutinati.

In Kentucky, alla Camera, il repubblicano Andy Barr è avanti sulla democratica Amy Mc Grath. Affluenza decisamente elevata. Alla Camera, su 19 seggi assegnati, 10 sono andati ai repubblicani e 9 ai democratici. Ma i dati sono assolutamente parziali.

Come è noto si rinnovano completamente la Camera (435 seggi) e 35 seggi su 100 del Senato. Al voto anche per 36 governatori di altrettanti stati. I democratici dovrebbero essere in grado di riprendere la maggioranza alla Camera, mentre una loro vittoria al Senato sembra assolutamente difficile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata