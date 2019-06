Messico, accordo con gli Stati Uniti sull'immigrazione: Trump sospende i dazi

Trovato l'accordo tra Stati Uniti e Messico sull'immigrazione, intesa che ha portato Donald Trump a sospendere l'imposizione dei dazi che sarebbero dovuti scattare lunedì. Nell'ambito dell'accordo, il Messico ha accettato di schierare da subito la guardia nazionale lungo il confine sud col Guatemala per fermare le carovane di migranti verso gli Stati Uniti. Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador si è congratulato su Twitter per la conclusione del patto: "Grazie al sostegno di tutti i messicani, siamo stati in grado di evitare l'imposizione di dazi doganali sui prodotti messicani esportati negli Usa". Le parti continueranno a discutere per altri 90 giorni su ulteriori passi da prendere.

