Melania Trump: Vergogna citare Barron, minore ha diritto privacy

di ect

Milano, 4 dic. (LaPresse) - "Un minore ha il diritto alla privacy e dovrebbe essere tenuto fuori dalle questioni politiche. Pamela Karlan, dovresti vergognarti per la tua osservazione molto arrabbiata e chiaramente di parte usando un bambino". Così su Twitter la first lady americana, Melania Trump, reagisce alla decisione della professoressa di Stanford di citare suo figlio Barron durante l'audizione dei costituzionalisti in commissione Giustizia alla Camera sul presunto impeachment del presidente Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata