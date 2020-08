Mediterraneo orientale, Erdogan: Turchia prenderà ciò che le spetta

di lcl

Ankara (Turchia), 26 ago. (LaPresse/AP) - "La Turchia si prenderà ciò che le spetta nel Mediterraneo, nell'Egeo e nel Mar Nero". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, avvertendo la Grecia di non mettere alla prova la pazienza e il coraggio del suo paese. "Non puntiamo il territorio, la sovranità e gli interessi di nessuno", e "non scenderemo mai a compromessi su ciò che ci appartiene", ha aggiunto il presidente, "Siamo determinati a fare tutto ciò che è necessario in termini politici, economici e militari. Invitiamo i nostri interlocutori a evitare errori che li porteranno alla rovina".

