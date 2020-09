Medioriente, Trump: "Giornata storica per la pace"

"Giornata storica per la pace in Medioriente. Accolgo i leader di Israele, Emirati Arabi Uniti e Regno del Bahrein alla Casa Bianca per firmare accordi pietre miliari che nessuno pensava fossero possibile. Altri paesi seguiranno!" così su Twitter il presidente americano Donald Trump.

HISTORIC day for PEACE in the Middle East — I am welcoming leaders from Israel, the United Arab Emirates, and the Kingdom of Bahrain to the White House to sign landmark deals that no one thought was possible. MORE countries to follow! pic.twitter.com/whvJpNPrri