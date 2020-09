Medioriente, Netanyahu: Oggi una nuova alba di pace

di scp

Torino, 15 set. (LaPresse) - “Questo giorno è un perno della storia. Annuncia una nuova alba di pace". Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu alla firma alla Casa Bianca degli accordi con Emirati arabi uniti e Bahrein, ringraziando Trump per la sua “leadership decisiva”. "Hai mediato con successo la pace storica che stiamo firmando oggi, una pace che ha un ampio sostegno in Israele, in Medioriente, in America, anzi, in tutto il mondo", dice Netanyahu. L'accordo è "portare speranza a tutti i figli di Abrahamo".

