Medioriente, Netanyahu: Giornata storica per Israele, si fa la pace

di scp

Torino, 15 set. (LaPresse) - "Una giornata storica ed emozionante per Israele! Sulla strada per fare la pace per la pace, non per il potere". Così su Twitter il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che firmerà oggi alla Casa Bianca gli accordi di normalizzazione con Emirati arabi uniti e Bahrein.

