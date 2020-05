Medioriente, media: Leader europei implorano Netanyahu contro annessioni

di ect

Milano, 26 mag. (LaPresse) - Diversi leader europei, tra i quali quelli di Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, avrebbero "implorato" il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, di non annettere la Valle del Giordano e gli insediamenti in Cisgiordania. Lo riporta il Times of Israel.

