Medioriente, Lega araba respinge piano Trump: Non collaboreremo

di scp

Milano, 1 feb. (LaPresse) - La Lega araba ha respinto il piano di pace per il Medioriente del presidente americano Donald Trump durante la riunione convocata Il Cairo, dicendo che non collaborerà con gli Stati Uniti per attuare il piano. Lo riferisce la Lega in una nota, citata dai media israeliani.

