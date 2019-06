Medioriente, Israele arresta ministro palestinese a Gerusalemme

di scp

Gerusalemme, 30 giu. (LaPresse/AFP) - La polizia israeliana ha arrestato il ministro palestinese per gli affari di Gerusalemme Fadi al-Hadami. Il ministro è stato arrestato e interrogato per le sue "attività a Gerusalemme", ha detto a AFP il portavoce della polizia israeliana Micky Rosenfeld. Una fonte vicina al funzionario ha detto che è stato arrestato nella sua casa. Martedì Hadami è stato visto insieme al presidente cileno Sebastian Pinera durante una visita al complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, suscitando l'irritazione di Israele, secondo cui costituisce una violazione dei regolamenti delle intese raggiunte con Santiago per la visita del Capo dello Stato. Il Cile ha risposto che la visita di Pinera era privata e la presenza di Hadami non faceva parte del protocollo ufficiale.

