Medioriente, Hamas: Razzo su Israele errore o iniziativa individuale

di nbr/gng

Gaza, 25 mar. (LaPresse/AFP) - Hamas ha negato ogni responsabilità per il razzo partito dalla Striscia di Gaza che all'alba ha centrato una casa a Mishmeret, in Israele, 20 chilometri a nord di Tel Aviv, provocando il ferimento di sette persone. Un dirigente dell'organizzazione islamica che governa la Striscia di Gaza, sotto anonimato, ha detto ad AFP che "nessun movimento della resistenza, compreso Hamas, ha interesse a lanciare razzi da Gaza verso il nemico". Un altro ufficiale del gruppo, parlando con il quotidiano israeliano Haaretz, ha spiegato che il fatto che non ci sia stata una rivendicazione dimostra che si tratta "o di un errore o di una decisione impulsiva portata avanti individualmente da un militante di uno dei gruppi presenti nella Striscia".

