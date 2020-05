Medioriente, Gantz a Khamenei: Consiglio di non metterci alla prova

di mrc

Torino, 22 mag. (LaPresse) - "Lo stato di Israele ha grandi sfide da affrontare. L'affermazione di Khamenei secondo cui Israele è un "tumore canceroso" lo dimostra più di ogni altra cosa. Come qualcuno che conosce bene la questione iraniana e che ha preparato l'esercito in merito, non consiglio a nessuno di metterci alla prova". Lo ha dichiarato Benny Gantz, leader del partito Blu e bianco, e ministro della Difesa del nuovo governo israeliano guidato insieme al premier, Benjamin Netanyahu, su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata