Medioriente, Erdogan: Non accettermo mai piano Usa

di scp

Milano, 31 gen. (LaPresse) - La Turchia non riconoscerà e accetterà mai il cosiddetto piano di pace degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un discorso a delegati del suo partito Akp ad Ankara, riportato dall'agenzia Anadolu. "Questo piano mira all'annessione dei territori occupati della Palestina", ha rimarcato, "lasciare Gerusalemme interamente nei sanguinosi artigli di Israele sarà il più grande male per tutta l'umanità".

