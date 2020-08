Medioriente, atterrato ad Abu Dhabi primo volo diretto Israele-Emirati

di lcl

Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), 31 ago. (LaPresse/AP) - È atterrato ad Abu Dhabi il primo volo passeggeri diretto tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. A bordo, funzionari israeliani e una delegazione americana composta dal consigliere senior e genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, dal consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien, dall'inviato per il Medioriente Avi Berkowitz e dall'inviato per l'Iran, Brian Hook. Il volo durato 3 ore e 20 minuti è passato nello spazio aereo saudita e sopra la capitale del regno, Riyad. Ciò segnala la possibilità che il regno dia il via libera ai voli, il che li renderebbe commercialmente redditizi. In caso contrario infatti gli aerei impiegherebbero sette ore per deviare, consumando più carburante.

