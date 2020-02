Medioriente, Abbas: Taglieremo tutte le relazioni con Usa e Israele

di scp

Il Cairo (Egitto), 1 feb. (LaPresse/AP) - Il presidente palestinese Mahmoud Abbas, in un lungo discorso pronunciato in una riunione della Lega araba nella capitale egiziana, ha minacciato di tagliare i legami con Israele e gli Stati Uniti in seguito al piano della Casa Bianca per il Medioriente. Abbas ha dichiarato di aver detto a Israele e agli Stati Uniti che "non ci saranno relazioni con loro, compresi i legami di sicurezza". "Non accetterò mai questa soluzione", ha detto Abbas, "non registrerò mai nella mia storia che ho venduto Gerusalemme".

