Medioriente, Abbas: Processo pace sia guidato da quartetto

di vln/lcl

New York (New York, Usa), 11 feb. (LaPresse/AP) - Il presidente palestinese Mahmoud Abbas intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato il quartetto internazionale di mediatori del Medioriente (Stati Uniti, Russia, Unione Europea e Nazioni Unite), insieme al Consiglio di sicurezza "a tenere una conferenza internazionale per la pace ... per attuare risoluzioni di legittimità internazionale". "Gli Stati Uniti - ha ricordato - non possono essere l'unico mediatore", dato che i palestinesi lo hanno già sperimentato e non accetteranno di farlo di nuovo.

