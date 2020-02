Medioriente, Abbas: Piano Trump è accordo per porre fine a causa palestinese

di vln/lcl

New York (New York, Usa), 11 feb. (LaPresse/AP) - Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha respinto con veemenza il piano di pace in Medioriente presentato dall'amministrazione Trump, ntervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il cosiddetto 'Accordo del secolo' è solo un "accordo preventivo tra Stati Uniti e Israele per mettere fine alla causa palestinese", ha dichiarato Abbas ricordando che il piano "viola numerose risoluzioni delle Nazioni Unite, annulla i diritti dei palestinesi all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza nel nostro stato e non dovrebbe essere considerato una base per i negoziati" di pace.

