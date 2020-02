Medioriente, Abbas all'Onu: Piano Trump non è base per negoziati

di lcl/scp

Milano, 11 feb. (LaPresse) - Il leader palestinese Mahmoud Abbas ha bocciato il piano per il Medioriente proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo discorso al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Abbas ha dichiarato che il piano va contro le risoluzioni dell'Onu e annulla i diritti all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza palestinese legittimando gli insediamenti israeliani illegali e l'annessione dei territori occupati. Il leader palestinese ha esortato la comunità internazionale a non considerare il piano come punto di riferimento per i negoziati. "È un piano preventivo israeliano-americano per porre fine alla questione della Palestina", ha sottolineato Abbas.

