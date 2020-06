Medioriente, 1 luglio 'giornata di collera' contro annessioni

di lcl

Milano, 28 giu. (LaPresse) - Le fazioni palestinesi della Striscia di Gaza, controllata da Hamas, hanno indetto per mercoledì 1 luglio una "giornata di rabbia" contro i piani di Israele di annettere parti della Cisgiordania. Lo riporta il Times of Israel. I gruppi non hanno fornito dettagli su cosa questo comporterà. Mercoledì è il primo giorno in cui il primo ministro israeliano Netanyanu potrebbe iniziare ad annettere le terre della Cisgiordania secondo l'accordo di pace dell'amministrazione Trump e nell'ambito del suo accordo di coalizione con il ministro della Difesa Benny Gantz.

