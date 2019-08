Media: Netanyahu cercò Trump per evitare incontro con Zarif a G7

di ect

Milano, 29 ago. (LaPresse) - Per evitare l'incontro con il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, arrivato a sorpresa al summit del G7 a Biarritz in Francia, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con il suo team, cercò il presidente Usa, Donald Trump. Lo rivela il sito Axios, citando come fonti dirigenti sia statunitensi che israeliani. Netanyahu, scrive il sito d'informazione, avrebbe cercato "freneticamente" di mettersi in contatto telefonico con Trump, impegnato in un bilaterale, stessa cosa che avrebbe fatto anche il team di Israele con alti dirigenti dell'amministrazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata