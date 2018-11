Marsiglia, trovato sesto corpo sotto le macerie degli edifici crollati

Sono saliti a sei i corpi estratti dalle macerie del crollo di tre vecchie palazzine avvenuto lunedì nel centro di Marsiglia, in Francia. Lo riferisce ad AFP il procuratore Xavier Tarabeux, precisando che i corpi appartengono a quattro uomini e due donne. Tre sono stati identificati come inquilini del numero civico 65 di rue d'Aubagne, l'unico dei tre immobili crollati che era ufficialmente abitato al momento della tragedia, ha riferito Tarabeux.

This handout photo released by BMPM/SM shows a fireman and a dog searching at the site where two buildings collapsed, on November 5, 2018 in Marseille, southern France. - French rescue workers were searching into the night for possible victims under the wreckage of two dilapidated buildings that suddenly collapsed in the centre of Marseille. (Photo by Loic AEDO and HO / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / BMPM/SM / Loic AEDO" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ---

, della quale non si hanno notizie da lunedì. Originaria di Taranto, si era trasferita a Marsiglia dopo un periodo a Parigi. Si è laureata in lingue e oltre al francese parla bene anche cinese e arabo. Suona il basso e lavoro come interprete. Il giovane cameriere di un bar lì vicino, che osservava in lacrime le ricerche dei soccorritori, ha detto che conosceva bene Simona: "Era una ragazza geniale, studiava da noi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata