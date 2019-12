Marocco, Pompeo vede n° 1 sicurezza: "Importante cooperazione contro terrorismo"

"Un piacere incontrare il direttore generale Abdellatif Hammouchi" per "riaffermare l'importanza della nostra cooperazione nell'antiterrorismo e nell'applicazione della legge. Apprezziamo la nostra partnership con il Marocco nella lotta contro il terrorismo e il fatto di lavorare insieme per far avanzare pace e sicurezza". Così il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si è pronunciato su Twitter a proposito dell'incontro del 5 dicembre in Marocco con il responsabile del Dgst, cioè la Direzione generale per la sorveglianza del territorio, un servizio di intelligence incaricato di controspionaggio.

Pompeo ha pubblicato tre foto dell'incontro, esprimendo così l'apprezzamento degli Stati Uniti per il Marocco. Nel report annuale sul terrorismo relativo al 2018, pubblicato a ottobre del 2019, il dipartimento di Stato Usa ha elogiato le politiche dello Stato nordafricano affermando che ha proseguito "la sua strategia anti-terrorismo onnicomprensiva", che include "vigili misure di sicurezza, cooperazione regionale e internazionale e politiche anti-radicalizzazione" e aggiungendo che questi sforzi "hanno ampiamente mitigato il rischio di terrorismo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata