Marocco, morta donna italiana. Farnesina segue con massima attenzione vicenda

di dab

Roma, 5 gen. (LaPresse) - "La Farnesina, in stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Rabat e il Consolato Generale a Casablanca, sta seguendo con la massima attenzione la vicenda della connazionale deceduta in Marocco. Le nostre rappresentanze diplomatico-consolari si mantengono in stretto contatto con le Autorità locali, che stanno svolgendo le opportune verifiche del caso, e con i familiari della vittima, a cui stanno fornendo ogni possibile assistenza". È quanto si legge in una nota della Farnesina.

