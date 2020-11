Marocco, Forze armate creano cordone di sicurezza per passaggio merci e persone nel Guerguarat

Le Forze armate marocchine hanno effettuato nella notte tra giovedì e venerdì un cordone di sicurezza per garantire il flusso di merci e persone attraverso la zona cuscinetto del Guerguarat, nel Sahara occidentale, che collega il Marocco alla Mauritania. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle Forze armate in una nota riportata dal sito Barlamane.com. "In seguito al blocco di una sessantina di persone circondate dai miliziani armati del Polisario, sulla strada che attraversa la zona cuscinetto del Guerguarat, che collega il Regno del Marocco alla Repubblica islamica di Mauritania, e al divieto di passaggio, le Forze armate reali hanno allestito un cordone di sicurezza per garantire il flusso di merci e persone", si legge nella nota. "Questa operazione non offensiva e senza alcun intento bellicoso - continua il comunicato - si svolge secondo regole chiare, che prevedono di evitare ogni contatto con i civili e di non ricorrere all'uso delle armi se non per legittima difesa".

