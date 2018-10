Manovra, Kurz: Ue non può correre rischio debito per l'Italia

Milano, 19 ott. (LaPresse) - "L'Italia mette in pericolo se stessa, ma ovviamente mette anche in pericolo anche gli altri. Come Unione europea non siamo disposti ad accettare il rischio di caricarci il debito per l'Italia". Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, a margine del vertice Asia-Ue a Bruxelles. "L'Unione europea è una comunità economica e di valori e funziona perché ci sono regole comuni a cui tutti devono aderire", ha ricordato il leader austriaco.

