Malta, riunione laburisti per discutere di dimissioni Muscat

di lrs

Milano, 1 dic. (LaPresse) - I deputati laburisti sono stati convocati stamani per un incontro nella residenza estiva del primo ministro di Malta, Joseph Muscat, al Girgenti Palace, vicino a Siggiewi, sull'isola, per discutere delle dimissioni del premier, secondo fonti citata da 'Times of Malta'. Muscat è sotto pressione sulla scia degli sviluppi dell'inchiesta per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

