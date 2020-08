Mali, Ue condanna tentativo colpo di Stato

di mrc

Torino, 18 ago. (LaPresse) - "L'Ue condanna fermamente il tentativo di colpo di Stato in corso in Mali e respinge qualsiasi cambiamento anticostituzionale". Lo scrive su Twitter l'Alto rappresentante per gli Affari esteri dell'Unione europea, Josep Borrell. "Questa - aggiunge - non può in alcun modo essere una risposta alla profonda crisi socio-politica che ha colpito il Mali per diversi mesi".

