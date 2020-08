Mali, Farnesina: Grande preoccupazione, Italia auspica ritorno al dialogo

di abf

Roma, 20 ago. (LaPresse) - "L'Italia guarda con grande preoccupazione a quanto sta accadendo in Mali, con il sovvertimento violento dell'ordine costituzionale. L'Italia auspica un rapido ritorno al dialogo di tutte le forze rappresentative del Paese e riafferma il suo impegno per la pace, la stabilità, la tutela dello stato di diritto e la lotta al terrorismo in Mali e in tutta la regione del Sahel". Così in una nota la Farnesina.

"L'Italia coopererà con i tutti i propri partner, a partire dagli alleati europei e dalle organizzazioni internazionali e regionali, per raggiungere al più presto una soluzione pacifica a beneficio dell'unità e della democrazia del Mali", si aggiunge.

