Mafia nigeriana, il rito voodoo subito dalle ragazze

Il secondo speciale di “SIRENE”, in prima tv assoluta il 28 marzo alle 21:25 sul NOVE, affronta il caso “OPERAZIONE MAFIA NIGERIANA”, condotta in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri contro la tratta delle prostitute nigeriane sulla costa adriatica tra Marche ed Abruzzo. Una delle vittime racconta del rito voodoo che è stata costretta a subire: “Le ragazze lo fanno prima di venire qui. È grazie a quello che non le fanno parlare con la polizia né denunciare. Non possono scappare, non possono denunciare la Madame così pagano il debito. Quando fai questo rito ti fanno dei tagli, bevi alcol, qualcosa come il gin, mangi il cuore di gallina, ti tagliano i capelli, una ciocca lunga”.