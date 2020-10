Madrid, tribunale boccia misure anti-Covid

Chi non rispetterà le regole non potrà essere sanzionato

Il Tribunale superiore di giustizia di Madrid ha pronunciato una sentenza che farà discutere: si è infatti pronunciato contro le misure anti-coronavirus imposte dal ministero della Salute nella comunità di Madrid, rilevando che danneggiano i diritti e le libertà fondamentali. Lo ha riferito El Pais. Chi non rispetterà le regole, dunque, non potrà essere sanzionato. Le misure sono entrate in vigore venerdì scorso e riguardano circa 4,5 milioni di persone. La decisione arriva poco prima del ponte del Pilar, festività che cade il 12 ottobre e che ogni anno spinge migliaia di persone a spostarsi nelle seconde case e alle comunità vicine.

