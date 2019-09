Macron all'Onu: Usa e Iran riprendano negoziati, rischio deflagrazione

di lrs

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato gli Stati Uniti e l'Iran a riprendere i "negoziati" per evitare il "rischio di deflagrazione" nel Golfo Persico. "Oggi più che mai, è giunto il momento di riprendere i negoziati tra gli Stati Uniti d'America, l'Iran, i firmatari dell'accordo sul nucleare iraniano e le potenze interessate principalmente alla sicurezza e la stabilità della regione", ha detto intervenendo alle Nazioni Unite.

