Londra, uomo accoltella passanti: ucciso dalla polizia

Un uomo ha accoltellato diverse persone a Streatham, a sud di Londra, e la polizia afferma che gli agenti gli hanno sparato uccidendolo durante un "incidente legato al terrorismo". Sono tre le persone ferite nell'attacco: una è in pericolo di vita. Le altre due sono state portate in ospedale, una con lievi ferite. Secondo testimoni, l'uomo aveva un contenitore argentato legato al torace, forse per simulare una cintura esplosiva. La polizia lo ha colpito dopo avergli intimato l'alt inutilmente.

