Londra, imam accoltellato in una moschea a Regent's Park

E' ferito e non è in pericolo di vita: arrestato l'aggressore. Non ancora chiaro il movente

Un uomo è stato accoltellato in una moschea di Londra, vicino Regent's Park. Lo ha fatto sapere la polizia, citata da Bbc, precisando di aver arrestato il sospetto responsabile per tentato omicidio . Il ferito è stato portato in ospedale. La vittima è il muezzin, secondo il racconto di testimoni che si trovavano sul posto. Il religioso, ha fatto sapere la polizia di Londra, ha circa 70 anni e non è in pericolo di vita. L'accoltellamento è avvenuto durante le preghiere del venerdì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata