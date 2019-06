Londra, coppia lesbica aggredita per aver rifiutato di baciarsi: cinque arresti

Due ragazze molestate verbalmente su un bus e poi picchiate. In manette un gruppo di adolescenti

Cinque adolescenti sono stati arrestati per aver picchiato una coppia lesbica a bordo di un bus notturno a Londra. Il gruppo aveva chiesto alle ragazze di baciarsi e al loro rifiuto è scattata l'aggressione, denunciata sui social network da una delle vittime. Melania Geymonat, 28 anni, ha raccontato su Facebook quanto le è accaduto mentre si trovava sul bus con la fidanzata Chris lo scorso 30 maggio: "Hanno cominciato a comportarsi come hooligan, chiedendoci di baciarci in modo che potessero guardare, chiamandoci 'lesbiche' e descrivendo posizioni sessuali. Poi hanno iniziato a lanciarci monete e hanno preso a pugni Chris. A quel punto sono intervenuta e mi hanno colpita".

La polizia di Londra, che dopo il pestaggio aveva lanciato un appello chiedendo a possibili testimoni di farsi avanti, ha annunciato venerdì di aver fermato quattro giovani. Oggi la notizia del quinto arresto.

L'aggressione è stata condannata da diversi politici: la premier Theresa May l'ha definita "disgustosa", mentre il leader Labour Jeremy Corbyn "assolutamente scioccante". Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha condannato quello che ha definito un "attacco ripugnante e misogino".

