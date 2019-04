Londra, arrestato Julian Assange. L'Ecuador lo ha espulso dall'ambasciata

L'hacker fondatore di Wikileaks, è da anni nel mirino dei servizi americani per aver diffuso, nel 2010, 250 mila documenti in parte segreti. Dal 2012 viveva nella sede diplomatica del Paese sudamenricano. Ora è in custodia a Scotland Yard

La polizia britannica ha arrestato il fondatore di WikiLeaks Julian Assange dentro l'ambasciata dell'Ecuador a Londra dopo che il suo asilo è stato revocato. Lo riferisce la polizia. Assange vive all'ambasciata dal 2012. Recentemente, però, c'erano stati segnali dell'indebolirsi della sua posizione. Il presidente dell'Equador (di cui Assange ha la cittadinanza) sembra aver a poco a poco ceduto alle pressioni dei Servizi americani. Ad Assange, negli ultimi mesi sono state tagliate le visite e, poi, addirittura internet in modo da impedirgli di tenere i rapporti con la sua organizzazione. A quanto si sa, oggi, Assange sarebbe stato espulso dall'ambasciata che lo ospitava da sette anni e immediatamente arrestato dalla polizia britannica che, adesso lo terrà in custodia in attesa di decidere sulla consegna agli americani.

Capelli e barba bianchi, Assange è stato portato fuori dalla sede diplomatica ecuadoriana poco dopo le 10 ora italiana da sei poliziotti in borghese, che lo hanno condotto fino a un furgone della polizia, secondo quanto si vede in un video dell'arresto. Il ministro britannico dell'Interno, Sajid Javid, ha scritto su Twitter: "Circa sette anni dopo l'ingresso all'ambasciata dell'Ecuador, posso confermare che Julian Assange è attualmente in stato di fermo e affronterà la giustizia nel Regno Unito. Nessuno è al di sopra della legge".

Ecuador - Ritirare l'asilo a Julian Assange è una decisione "sovrana" e presa "a seguito di ripetute violazioni delle convenzioni internazionali e dei protocolli della vita quotidiana". Così il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, difende la decisione di Quito, che ha portato all'arresto del fondatore di Wikileaks

Ma l'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa, in esilio in Belgio dal 2017, accusa Moreno di essere responsabile dell'arresto definendolo "il più grande tradimento della storia latino-americana". "Questo mette in pericolo la vita di Assange e umilia l'Ecuador. Giorno di lutto mondiale", ha scritto Correa su Twitter, denunciando "un crimine che l'umanità non dimenticherà mai"

Wikileaks - Nel novembre 2010, Assange rese pubblici 250 mila documenti americani in parte segreti (Dipartimento di Stato e Pentagono). Da allora, l'hacker è diventato una specie di "nemico pubblico" degli Stati Uniti. Qualche hanno fa venne incriminato dalla Svezia per una denuncia di violenza sessuale, ma anche quella volta riuscì a evitare l'arresto grazie ai buoni uffici dell'Ecuador che accettò di ospitarlo. Ora anche Quito lo ha abbandonato a se stesso.

Assange ha fondato Wikileaks nel 2006. Il sito si è fatto conoscere al grande pubblico con un crescendo di rivelazioni, pubblicando per esempio un video dell'esercito Usa in Iraq e poi migliaia di documenti militari relativi alla campagna in Afghanistan. In totale, il sito rivendica di avere pubblicato "oltre 10 milioni di documenti" relativi a finanza, intrattenimento e politica.

Russia - La Russia accusa il Regno Unito di "strangolare la libertà". "La mano della 'democrazia' strangola la libertà", ha scritto su Facebook la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova dopo l'arresto di Julian Assange.

Svezia - La donna che accusa Julian Assange di averla violentata in Svezia nel 2010 chiederà alla procura di riaprire l'inchiesta a seguito dell'arresto del fondatore di Wikileaks nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Lo annuncia ad AFP l'avvocatessa della donna, Elisabeth Massi Fritz. "Faremo di tutto affinché i procuratori riaprano l'indagine svedese e perché Assange sia consegnato alla Svezia e giudicato per stupro", ha riferito la legale. Dal momento che Assange era rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, la Svezia aveva smesso di perseguirlo a maggio del 2017, a tre anni dalla prescrizione, perché le indagini non potevano avanzare.

