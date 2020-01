Libia, verso nuovo accordo sulla tregua a Mosca

L'accordo sul cessate il fuoco in Libia che dovrebbe essere firmato oggi a Mosca, dove si incontrano il premier del governo di unità nazionale libica (Gna) Fayez al-Sarraj e l'uomo forte dell'est della Libia Khalifa Haftar, prevede il ritiro delle parti in conflitto, uno stop del dispiegamento delle forze turche e il controllo internazionale del rispetto dell'accordo stesso. Lo riferisce l'emittente Al-Arabiya citando fonti sue, rilanciata dall'agenzia di stampa russa Tass. Sempre secondo le fonti, responsabili del rispetto della tregua saranno Nazioni unite e Russia.

Intanto da Tunisi , dove ha incontrato il presidente Kais Said il ministro degli Esteri luigi Di Maio chiede il coinvolgimento dei paesi dell'area nel processo di pace. “Con il presidente c’è stato un incontro cordiale e proficuo. Abbiamo affrontato vari temi tra cui ovviamente la Libia. Come Italia riteniamo sia importante coinvolgere la Tunisia e i Paesi limitrofi alla conferenza di Berlino. Non ci può essere una soluzione concreta e duratura senza il coinvolgimento di Paesi vicini alla Libia, così come l’Algeria e il Marocco. È insieme che bisogna lavorare verso un nuovo approccio, che coinvolga tutti al tavolo del dialogo”, ha dichiarato il capo della Farnesina.

