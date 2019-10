Libia, Unsmil: Bombe contro Club ippico Tripoli, feriti bambini

di scp

Milano, 7 ott. (LaPresse) - La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) afferma in una nota di essere "sconvolta da un attacco aereo condotto dalle forze del generale Haftar, contro il Club ippico nel quartiere Janzour di Tripoli". L'attacco aereo, che ha avuto luogo ieri pomeriggio, secondo quanto riferito ha ferito "un certo numero di bambini innocenti e causato danni alle strutture del club". L'Unsmil ha inviato una missione di valutazione per identificare il sito bersaglio e la natura dell'attacco. La missione di valutazione, afferma Unsmil, "è stata in grado di confermare che un jet da combattimento ha lanciato quattro bombe non guidate sul club ippico, una struttura civile, e che sul sito di destinazione non sono stati osservati né beni militari né infrastrutture militari".

