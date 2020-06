Libia, Ue: Nostra posizione non cambia, serve soluzione politica

di lcl

Milano, 8 giu. (LaPresse) - In Libia "la situazione sul terreno sta cambiando ma la posizione dell'Ue non cambia", abbiamo chiesto più volte il "cessate il fuoco" e lo "stop alle ostilità", "abbiamo lanciato un appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto di fermare i combattimenti e tornare al tavolo dei negoziati". Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) Peter Stano. La soluzione al conflitto libico è "politica" e va trovata attraverso i "negoziati", ha aggiunto Stano a proposito del piano dell'Egitto sulla Libia.

