Libia, Ue: Dichiarazioni Haftar sono inaccettabili

di mrc

Torino, 28 apr. (LaPresse) - "Le ultime dichiarazioni del generale Khalifa Haftar e ogni tentativo di spingere verso soluzioni unilaterali, anche con la forza, non potranno mai rappresentare una soluzione per il conflitto per il paese, e questi tentativi non possono essere accettati". Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano. "Seguiamo la situazione con grande preoccupazione e chiediamo alle parti di fermare i combattimenti e virare verso un processo politico", ha aggiunto.

