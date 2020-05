Libia, Turchia: Reagiremo contro Haftar se colpirà nostri interessi

di lcl

Milano, 21 mag. (LaPresse) - La Turchia si vendicherà pesantemente contro qualsiasi attacco agli interessi turchi da parte delle forze del generale Khalifa Haftar in Libia. Lo ha detto un alto funzionario turco a Bloomberg, poche ore dopo che le forze del generale hanno promesso "attacchi aerei senza precedenti". "Assisterete alla più grande campagna aerea della storia libica nelle prossime ore", ha detto Saqr al-Jaroushi, capo dell'aviazione di Haftar, "Tutte le posizioni e gli interessi turchi in tutte le città sono obiettivi legittimi per i nostri jet e chiediamo ai civili di starne alla larga".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata