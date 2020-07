Libia, Turchia: Francia confessi e si scusi per accuse false

di lcl

Berlino (Germania), 2 lug. (LaPresse/AP) - Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha chiesto alla Francia di scusarsi per le "false accuse" mosse nei confronti di Ankara di aver provocato una nave francese al largo della Libia mentre tentava di bloccare una nave civile battente bandiera della Tanzania sospettata di traffico di armi. "Invece di impegnarsi in attività anti-turche, la Francia dovrebbe fare una confessione sincera", ha detto Cavusoglu, in visita a Berlino, "Parigi deve scusarsi in modo chiaro, senza se e senza ma, per le informazioni false".

