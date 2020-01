Libia, telefonata Putin-Merkel per conferenza Berlino

Milano, 14 gen. (LaPresse) - Il presidente russo, Vladimir Putin, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, si sono sentiti per telefono "su iniziativa della Germania" per parlare "in preparazione della Conferenza di Berlino sulla Libia", prevista per il prossimo 19 gennaio. Lo scrive il Cremlino in un comunicato. Putin ha anche aggiornato la cancelliera "sull'incontro avvenuto a Mosca con i leader delle parti coinvolte nel conflitto libico", conclude il comunicato.

