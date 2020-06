Libia, telefonata Di Maio-Borrell: Difesa asset geostrategici è priorità

di dab

Roma, 19 giu. (LaPresse) - A quanto si apprende, al suo rientro dalla sua visita in Turchia, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha avuto anche una conversazione telefonica con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Al centro del colloquio vari dossier, tra cui principalmente quello libico. L'attenzione alla Libia e ai nostri asset geostrategici resta una priorità assoluta del ministro Di Maio. Nei prossimi giorni infatti il ministro accoglierà a Roma anche altri omologhi, come il tedesco Mass, sempre per discutere di Libia e della missione Irini. Nel lungo tête-à-tête avuto oggi con Çavusoglu, il ministro turco ha fortemente apprezzato il ruolo di equilibrio e coordinamento europeo svolto dall'Italia in questa fase. Di Maio ha più volte ribadito al suo interlocutore che occorre portare avanti gli esiti della conferenza di Berlino e fermare ogni ingerenza esterna in Libia.

