Libia, Serraj: Nessun negoziato con Haftar, lo annienteremo

di lcl

Milano, 4 giu. (LaPresse) - "Continueremo la lotta fino a quando il nemico non sarà eliminato, non accetteremo un negoziato con Haftar". Lo ha detto il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna) Fayez al Serraj in conferenza stampa al termine del colloquio con il presidente turco Erdogan. Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet.

