Libia, sequestrato peschereccio italiano: interviene la Farnesina

il peschereccio italiano “Tramontana” è stato sequestrato nel golfo di Sirte da parte di una motovedetta libica. L'episodio è stato confermato dalla nostra Ambasciata a Tripoli e il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi ha dato istruzioni all’ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino, di adoperarsi prontamente con la massima efficacia al fine del corretto trattamento e di un rapido rilascio dei membri dell’equipaggio e dell’imbarcazione, costretta a dirigersi verso il porto di Misurata.

Lo rende noto la Farnesina, precisando che non sono ancora chiare le ragioni del sequestro, verosimilmente legate ad attività di pesca, in acque peraltro definite ad “alto rischio” e dunque sconsigliate da parte del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti e delle Infrastrutture.

