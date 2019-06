Libia, Sarraj: Conferenza nazionale per arrivare a elezioni entro l'anno

di scp

Milano, 16 giu. (LaPresse) - Un'iniziativa politica "per uscire dalla crisi attuale" e "per la costruzione del Paese democratico", arrivando a "elezioni presidenziali e politiche simultanee prima della fine del 2019". È la proposta del premier libico Fayez al-Sarraj, come emerge da un testo pubblicato sulla pagina Facebook del Governo di accordo nazionale. Per raggiungere questi obiettivi Sarraj propone una conferenza nazionale sotto l'egida dell'Onu con tutte le forze nazionalei a favore di "una soluzione pacifica e democratica".

