Libia, Russia: Forze Sarraj hanno riconquistato Sirte

di scp

Milano, 7 gen. (LaPresse) - Le forze che fanno capo al Governo di unità nazionale libico di Sarraj hanno riconquistato Sirte, anche se i combattimenti continuano. Lo riferisce l'agenzia Interfax, citando il capo del gruppo di contatto russo. Secondo The Libya Observer, le forze Al-Bonyan Al-Marsous, che hanno sconfitto l'Isis a Sirte, si sono mobilitate per lanciare un contrattacco in città per respingere i gruppi armati di Haftar che ne hanno preso il controllo ieri.

