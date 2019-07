Libia, raid contro centro detenzione migranti: almeno 40 morti

di scp

Tripoli (Libia), 3 lug. (LaPresse/AFP) - Circa 40 migranti sono stati uccisi in un attacco aereo ieri sera nel centro di detenzione di Tajoura, in un sobborgo di Tripoli. Almeno 70 persone sono rimaste ferite. "Questa è una valutazione preliminare e il bilancio potrebbe aumentare", ha detto il portavoce Osama Ali. In una dichiarazione, il governo di unità nazionale riconosciuto a livello internazionale (Gna) con sede a Tripoli ha denunciato l'attacco come un "crimine odioso" e ha incolpato il "criminale di guerra Khalifar Haftar". Haftar, che controlla gran parte della Libia orientale e meridionale, all'inizio di aprile ha lanciato un'offensiva per prendere la capitale. Il Gna ha accusato le forze pro-Haftar di aver effettuato un attacco "premeditato" e "preciso" al centro migranti.

