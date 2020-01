Libia, Merkel: Disponibilità Sarraj e Haftar per comitato militare

di scp

Milano, 19 gen. (LaPresse) - "Al Sarraj e Haftar oggi si sono resi disponibili per un secondo passo, per creare un comitato militare, ci hanno dato dei nomi per il prossimo incontro che sarà la base per garantire un cessate il fuoco permanente". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine della conferenza di Berlino sulla Libia

