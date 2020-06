Libia, media: Tripoli liberata da Haftar, festa e slogan in piazza

di lrs

Milano, 5 giu. (LaPresse) - Centinaia di persone nella capitale libica Tripoli hanno celebrato la sua completa liberazione dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Lo riferisce l'agenzia di stampa governativa turca Anadolu. I residenti si sono radunati nella tarda serata di ieri nella piazza dei Martiri della città, tenendo in mano le bandiere libiche e gli stendardi della vittoria. Cantati anche slogan come "Il sangue dei martiri non è vano" e altri contro Haftar. Ieri l'esercito libico ha annunciato il completamento della liberazione di Tripoli, sede del governo internazionalmente riconosciuto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata